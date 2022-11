Il MMG costituisce l’asse portante delle cure primarie del nostro SSN e rappresenta il primo riferimento per i bisogni di salute della popolazione. Messo a dura prova e sempre in prima linea durante la pandemia da Covid 19, il medico di famiglia ha dovuto integrare la clinica con l’informatica, al fine di mantenere un collegamento costante con i propri assistiti. La trasformazione in atto con il nuovo PNNR rischia di ridimensionare il suo ruolo di riferimento per il cittadino, riducendolo nelle sue priorità di cura e appiattendone la professionalità e competenza. Sono questi i cardini costitutivi alla base dell’Associazione Scientifica Artemisia di Catania, di cui nel 2022 si è celebrato il 5° congresso con la responsabilità scientifica del dott. Marcello Scifo, presidente di Artemisia, consigliere dell’Ordine dei Medici di Catania e coordinatore del Polo Didattico di Catania della Scuola di Formazione Specifica di Medicina Generale.

In questo congresso – organizzato da AV Eventi e Formazione – hanno trovato spazio tematiche tradizionali come l’ipertensione arteriosa, lo scompenso cardiaco, la BPCO, nonché aggiornamenti scientifici recenti. Tutte le sessioni congressuali sono state concluse da Talk-Show in cui tutti i partecipanti hanno interagito liberamente coi relatori.

