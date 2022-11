Il medico di Medicina Generale 4.0 La clinica medica integrata con l’informatica. Se ne discuterà al 5° Congresso Artemisia, l’Accademia del Sapere Medico di cui è presidente il dott. Marcello Scifo che abbiamo intervistato. L’evento, organizzato da AV Eventi e Formazione si svolgerà il 4 e 5 Novembre 2022 al Plaza Hotel di Catania, per partecipare clicca qui.

“Il MMG – afferma il dott. Marcello Scifo che ricopre anche il ruolo di Consigliere dell’ordine dei Medici di Catania e coordinatore del Polo Didattico di Catania della Scuola di Formazione Specifica di Medicina Generale e presidente del 5° Congresso Artemisia – costituisce l’asse portante delle cure primarie del nostro SSN e rappresenta il primo riferimento per i bisogni di salute della popolazione. Messo a dura prova e sempre in prima linea durante la pandemia da Covid 19, il medico di famiglia ha dovuto integrare la clinica con l’informatica per mantenere un collegamento costante con i propri assistiti. La trasformazione in atto con il nuovo PNNR rischia di ridimensionare il suo ruolo di riferimento per il cittadino, riducendolo nelle sue priorità di cura e limitandone la professionalità e competenza. Il costante incremento della popolazione anziana del nostro paese, con oltre il 30% dei cittadini affetti da patologie croniche, considerando lo scenario pandemico non ancora completamente risolto, sottolinea ancor più l’importanza e la centralità della medicina generale. Alla luce di ciò l’aggiornamento professionale e scientifico del medico in presenza, unito all’integrazione specialistica territoriale, rappresenta l’arma migliore per potenziare e rendere più accessibili i servizi per la popolazione. Sono questi i cardini costitutivi che stanno alla base dell’Associazione Scientifica Artemisia di Catania, di cui nel 2022 si celebra il 5° congresso. In questo congresso – prosegue – troveranno spazio tematiche tradizionali come l’ipertensione arteriosa, lo scompenso cardiaco, la BPCO, nonché aggiornamenti scientifici recenti come la vaccinazione per L’herpes zoster con ricombinante, l’utilizzo e prescrizione dei NAO (nota 97) e del Dapaglifozin (Nota 100) da parte del Medico di famiglia. Tutte le sessioni congressuali del Congresso Artemisia – conclude il dott. Scifo – saranno completate da Talk-Show in cui tutti i partecipanti potranno interagire liberamente con i relatori”.