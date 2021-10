Il 6° Congresso regionale CReI Sicilia 2021 è un corso di aggiornamento in Reumatologia – branca della medicina che si occupa delle malattie reumatiche, patologie caratterizzate dall’infiammazione di articolazioni, muscoli, ossa e, a volte, altri organi interni (reni, polmoni, vasi sanguigni e cervello) – che ha come obiettivo primario i problemi della vita quotidiana del reumatologo e del malato reumatico.

Il 6° Congresso regionale CReI Sicilia 2021 si svolgerà a Giardini Naxos il prossimo 8 e 9 Ottobre nella sede dell’UnaHotels Naxos Beach. Organizzato da AV Eventi e Formazione e voluto dal dott. Aldo Molica Colella, responsabile dell’Unità Operativa di Reumatologia dell’Ospedale Papardo di Messina, è un corso di aggiornamento in Reumatologia che ha come obiettivo primario i problemi della vita quotidiana del reumatologo e del malato reumatico.

Vedrà impegnate, oltre il reumatologo, le altre figure specialistiche coinvolte nella cura delle malattie reumatiche, compreso il medico di medicina generale. Sarà articolato in varie sessioni, e saranno affrontati argomenti quali l’integrazione ospedale territorio ed il ruolo del medico di medicina generale, il dolore cronico e gli aggiornamenti sulla terapia delle principali malattie reumatiche. Ampio spazio sarà dedicato alla sessione sui rapporti della pandemia da COVID-19 con le malattie reumatiche – come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica e le spondiloartriti, il lupus, o la sclerosi sistemica – provando a comprendere come devono comportarsi i pazienti che ne sono affetti. Saranno presenti anche le associazioni dei pazienti, con uno spazio loro dedicato per potere esprimere tutte le loro problematiche.

Sarà occasione di confronto tra i reumatologi siciliani e con alcuni rappresentanti del consiglio direttivo nazionale del CReI e saranno affrontati anche temi riguardanti il futuro della reumatologi.

Dettagli del corso e Iscrizione

Leggi l’intervista al dott. Castelli sulle giornate dermatologiche iblee