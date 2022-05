Il 7° Congresso CReI Sicilia si svolgerà a Giardini Naxos il 27 e 28 Maggio 2022 presso l’UnaHotels Naxos Beach su iniziativa del dott. Aldo Molica Colella che ne è il responsabile scientifico e con l’organizzazione di AV Eventi e Formazione.

“ll 7° Congresso regionale CReI Sicilia 2021 – afferma il dott. Aldo Molica Colella, direttore della UOSD di Reumatologia all’Ospedale Papardo di Messina – è un corso di aggiornamento in Reumatologia – branca della medicina che si occupa delle malattie reumatiche, patologie caratterizzate dall’infiammazione di articolazioni, muscoli, ossa e, a volte, altri organi interni (reni, polmoni, vasi sanguigni e cervello) – che ha come obiettivo primario i problemi della vita quotidiana del reumatologo e del malato reumatico

Il 7° congresso regionale CReI Sicilia vedrà impegnate, oltre il reumatologo, le altre figure specialistiche coinvolte nella cura delle malattie in reumatologia, compreso il medico di medicina generale. Sarà articolato in varie sessioni, e saranno affrontati argomenti quali l’integrazione ospedale territorio ed il ruolo del medico di medicina generale, il dolore cronico e gli aggiornamenti sul mondo della reumatologia.

Ampio spazio – prosegue il responsabile scientifico – sarà dedicato alla sessione sui rapporti della pandemia da COVID-19 con le malattie reumatiche – come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica e le spondiloartriti, il lupus, o la sclerosi sistemica – provando a comprendere come devono comportarsi i pazienti che ne sono affetti. Saranno presenti anche le associazioni dei pazienti, con uno spazio loro dedicato per potere esprimere tutte le loro problematiche. Sarà occasione di confronto tra i reumatologi siciliani e – conclude il dott. Molica Colella – con alcuni rappresentanti del consiglio direttivo nazionale del CReI e saranno affrontati anche temi riguardanti il futuro della reumatologi”.