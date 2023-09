9° Focus Reumatologico, intervista al dott. Mario Bentivegna

Il 9° Focus Reumatologico dal titolo “Multidisciplinarietà delle malattie reumatologiche” si svolgerà il 13 e 14 Ottobre 2023 a Poggio del Sole Hotel di Ragusa. Organizzato da AV Eventi e Formazione, vede come direttore scientifico il dott. Mario Bentivegna, responsabile del Centro Integrato Ospedale/Territorio di Reumatologia presso l’Ospedale di Scicli e Coordinatore della Rete Reumatologica ASP 7 di Ragusa.

Il congresso Focus Reumatologico è suddiviso in 9 sessioni. Le malattie reumatologiche, per il loro coinvolgimento sistemico e per la loro specifica evoluzione verso una condizione di cronicità, necessitano di una gestione multidisciplinare. “Gli specialisti coinvolti nel percorso assistenziale – afferma il dott. Bantivegna – devono, in maniera sinergica e omogenea, intervenire al fine di rallentare l’evoluzione della malattia e gestire in prevenzione primaria e/o secondaria le complicanze di organo che spesso si presentano nel quadro evolutivo. I dati scientifici basati sia sulle linee guida internazionali validate, sia sui dati della real live, ci permettono di avere, per gran parte delle malattie reumatologiche, un percorso ben definito sia per gli aspetti diagnostici sia per quelli terapeutici. Nuovi e numerosi farmaci sono presenti nell’armamentario terapeutico per gestire in modo appropriato e validato gli aspetti patogenetici delle varie patologie reumatologiche. Non bisogna però dimenticare – prosegue – il valore della diagnosi precoce; essa rappresenta sempre il valore aggiunto importante per avere il massimo risultato nella terapia. Per tale scopo è importante non solo il ruolo della medicina del territorio (pediatri e medici di medicina generale, e specialisti del territorio) ma anche quello delle varie figure specialistiche, che, insieme al reumatologo, possono gestite in modo appropriato e sinergico le varie fasi evolutive delle patologie Fondamentale è inserire questa collaborazione multidisciplinare in una rete assistenziale secondo un modello a livelli crescenti che permette di facilitare la comunicazione sia in modo orizzontale (medicina del territorio) che verticale (territorio/ospedale). In questo contesto, le nuove tecnologie permettono anche di favorire e migliorare la comunicazione tra i vari specialisti e tra questi ed il paziente. La telemedicina, infatti, intesa come televisita, telemonitoraggio, teleconsulto permette , ove attivata, un miglioramento non solo clinico e ma anche organizzativo nelle gestione delle patologie croniche reumatologiche L’obiettivo dell’edizione 2023 – conclude il dott. Bentivegna – è quello di affrontare queste tematiche; lo schema sarà quello classico del FOCUS: relazioni frontali da parte di qualificati esperti del settore e, a seguire, i talk show per il dibattito fra specialisti, associazione dei malati e partecipanti”.