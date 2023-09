Presentato a Roma “AGEVITY 2023: Longevità, Società, Economia, Futuro”, il primo appuntamento nazionale interamente dedicato alla valorizzazione della longevità per lo sviluppo sociale ed economico del sistema paese.

L’incontro, aperto dal senatore Ignazio Zullo, Presidente dell’Intergruppo Parlamentare per l’Invecchiamento Attivo, ha coinvolto anche i rappresentanti dei soggetti promotori e partner dell’iniziativa, Silver Economy Network (SEN), Assolombarda, InnovUp, Lattanzio KIBS, AIM Group International.

AGEVITY 2023, iniziativa ideata e promossa dal Silver Economy Network (SEN), con il supporto di Assolombarda e AIM Group International come partner organizzativo, si terrà il prossimo 3 ottobre a Milano, presso l’iconica cornice di Palazzo Mezzanotte. Un’occasione unica di confronto tra stakeholder chiave del panorama nazionale e internazionale sul futuro della società, a partire da temi strategici quali Salute e Prevenzione, Turismo, Transizione generazionale, Banking & Finance, che saranno oggetto di panel dedicati all’interno del Forum.

Nel corso della presentazione odierna a Palazzo Madama, è stato sottolineato il ruolo cruciale rivestito, nell’attuale contesto demografico, da AGEVITY: una piattaforma nazionale per il confronto tra imprese, istituzioni e cittadini, volta a sviluppare una vision comune sulla longevity economy in Italia, promuovendo e valorizzando innovazioni, progetti, prodotti e servizi, per garantire longevità alle società di oggi e di domani.

“Alla luce dell’evoluzione demografica in atto, la filiera della longevità rivestirà un ruolo sempre più strategico per l’Italia. Parliamo di un target che nel 2050 raggiungerà il 35% della popolazione e il cui valore in termini di redditi, ad oggi, supera già i 321 miliardi di euro, pari al 19,4% del PIL nazionale: tutto questo implica l’emergere di nuove esigenze e, pertanto, la necessità di risposte congrue di un sistema coeso che veda collaborare tutti gli attori coinvolti in questa economia” ha ribadito questa mattina la Presidente del SEN, Mariuccia Rossini.

L’appuntamento mira a rendere il Paese un polo internazionale della longevità con particolare riguardo all’innovazione e alle opportunità legate al confronto intergenerazionale, grazie anche a un “Innovation Lab”, realizzato con la collaborazione di InnovUp, che ospiterà giovani imprenditori, innovatori e investitori che, con le loro startup, stanno contribuendo alla definizione di un nuovo paradigma di ageing e a diversi workshop satellite a cura di Atenei, Agenzie e realtà del Terzo Settore, dedicati agli aspetti scientifici, sociali ed economici di un’Italia che “cresce”.

Nel corso della giornata, inoltre, verrà presentato un nuovo rapporto del Silver Economy Network, sviluppato con il contributo scientifico di Lattanzio KIBS, per tracciare gli scenari della longevità sul piano socio-economico e delle politiche pubbliche. Il report condividerà con imprese e istituzioni trend di consumo e prospettive di sviluppo per alcuni dei settori più strategici e rilevanti, sulla base di analisi condotte sulla popolazione longeva del nostro Paese.

AGEVITY 2023 rappresenta un primo punto di arrivo del lavoro svolto in questi anni dal Silver Economy Network, la prima rete nazionale confindustriale, costituita e promossa da Assolombarda, dedicata alle imprese che sviluppano soluzioni e servizi per i longennials e nata con l’obiettivo di incentivare lo sviluppo di progetti sinergici per promuovere la filiera su scale locale e globale.