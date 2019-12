Article Name

Artrite reumatoide va di pari passo con altre 11 malattie

L'artrite reumatoide è un disturbo infiammatorio cronico che colpisce non solo le articolazioni, ma può anche danneggiare parti del corpo come polmoni, cuore e vasi sanguigni. Lo studio, condotto presso la Mayo Clinic in Rochester, Minnesota, negli Stati Uniti, ha incluso 821 pazienti con artrite reumatoide e 2.455 persone senza malattia. Le persone con artrite reumatoide sono particolarmente a rischio di sviluppare problemi al cuore e apnea del sonno. A far luce sui legami tra una delle più diffuse malattie reumatiche e altre 11 patologie, è uno studio pubblicato sulla rivista Mayo Clinic Proceedings. Lo studio ha confermato che alcune malattie, come quelle cardiache, spesso insorgono dopo, e a causa, della diagnosi di artrite reumatoide. E, ancora, ha scoperto che le patologie autoimmuni e l'epilessia possono predisporre allo sviluppo dell'artrite reumatoide. I ricercatori hanno identificato 11 condizioni di salute già da precedenti studi associate all'artrite reumatoide, tra cui epilessia e fibrosi polmonare. I risultati, spiega Roberto Gerli, presidente della Società Italiana di Reumatologia (SIR), suggeriscono che "condizioni caratterizzate da uno sfondo autoimmunitario e infiammatorio, diabete di tipo 1 o malattie infiammatorie croniche intestinali, potrebbero rappresentare condizioni favorenti lo sviluppo di artrite reumatoide suggerendo pertanto l'utilità di uno stretto monitoraggio in tali pazienti.

Redazione Medicalive Magazine