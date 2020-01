Bologna capitale della salute: dal 15 al 17 aprile 2020 Exposanità

Expo sanità 2020: a Bologna capitale della salute per sottoporsi ad esami clinici a condizioni agevolate.

Bologna capitale della salute ospiterà, con il patrocinio di Federfarma Bologna e del Comune di Bologna, la nuova edizione della Health Week. Dal 15 al 17 Aprile nelle farmacie della città, a condizioni agevolate, sarà possibile sottoporsi ad esami clinici.

Durante la tre giorni di Expo sanità, invece, sarà nuovamente attivo il progetto Cento metri per la salute. Il tradizionale appuntamento che tanto successo grazie al quale, in fiera, si eseguiranno screening gratuiti.

Screening per la prevenzione del melanoma, del tumore al seno e alla tiroide, delle malattie cardiovascolari, del diabete e di altre patologie.

In Italia, solo nel settore dei dispositivi medici, si contano 3957 imprese che afferiscono a 8 comparti principali. Ammonta a 16,5 miliardi di euro il valore del mercato tra produzione interna e export.

Il 66% delle imprese è rivolto verso il Sistema sanitario nazionale: 2100 sono le imprese che producono dispositivi medici, 1655 quelle di distribuzione, 202 quelle di servizi, per un totale di circa 1,5 milioni di dispositivi medici prodotti e distribuiti nel nostro Paese.

Da 8 anni consecutivi cresce anche l’export che supera quota 5 miliardi di Euro: Germania, Francia e USA sono i mercati di sbocco principali. Il settore dei dispositivi medicali occupa nel nostro Paese 76.400 persone (dati Assobiomedica).

In questi oltre 30 anni di attività, Expo sanità ha dedicato attenzione e approfondimento al Servizio Sanitario Nazionale, al rapporto tra sanità e assistenza, ai processi di modernizzazione.

Fondato sul concetto di universalità e sul diritto di ciascuno alla cura, il nostro Sistema sanitario è uno dei migliori al mondo e rappresenta uno dei settori più importanti della Pubblica Amministrazione.

Non certo privo di contraddizioni, il SSN si trova oggi a dover affrontare sfide importanti per il suo stesso futuro: trasparenza, efficienza, sostenibilità.

Temi trattati

A Expo sanità 2020 si affronteranno i temi strategici e le soluzioni per rendere sempre più efficiente non solo la gestione del Servizio Sanitario Nazionale, ma più efficaci i percorsi di cura e assistenza alla persona. A cominciare dalle persone in fragilità a cui sono dedicate tre delle iniziative speciali: anziani, disabili e bambini.

Invecchiamento della popolazione e cronicità sono i punti di maggiore criticità e certo rappresentano una sfida per la sostenibilità del sistema sanitario che si trova a dover affrontare una vera e propria rivoluzione demografica.

Si stima che in Italia, nel 2050, la quota di ultra 65enni ammonterà al 35,9% della popolazione.

Fin da ora è quindi necessario mettere in campo rinnovate capacità organizzative, interventi sistemici urgenti, investimenti in ricerca e prevenzione e la diffusione di nuovi modelli di assistenza che non potranno prescindere dall’evoluzione del concetto stesso di invecchiamento.

“Soluzioni, prodotti e servizi per la terza età” è il titolo dell’iniziativa speciale che Expo sanità 2020 dedicherà a questo tema fondamentale. In particolare sarà possibile, negli spazi espositivi della manifestazione, toccare con mano le possibilità offerte dal progetto Cohousing.

Un vero e proprio esempio di ambienti condivisi destinati alle persone anziane dove le aziende metteranno a disposizione tutte le innovazioni tecnologiche che consentono nuove soluzioni e vantaggi per le persone anziane che hanno scelto di condividere con altri la loro vita.

All’alimentazione invece sarà dedicato il progetto Food Court. E’ noto infatti il ruolo determinante dell’alimentazione come strumento di prevenzione e cura. Ma non è sempre scontato che un’alimentazione corretta incontri i gusti e le abitudini delle persone, in particolare degli anziani.

Con Food Court Expo sanità cercherà di dimostrare che si può mangiare meglio, mangiando bene. Gli Chef Ambassador dei fornitori di soluzioni per l’alimentazione dei pazienti anziani si alterneranno ai fornelli per far assaggiare i loro piatti forti ai professionisti del settore: gestori di strutture socio assistenziali, i direttori generali e i direttori sanitari del mondo ospedaliero pubblico e privato.

L’iniziativa “Horus”

Tutta dedicata al mondo della disabilità sarà invece l’iniziativa speciale Horus: dalla palestra accessibile fino all’appuntamento tradizionale con lo sport paralimpico. Lo spazio palestra “Gym4All” è un progetto pensato per promuovere, anche attraverso l’attività fisica, possibili occasioni di integrazione e di inclusione.

Inoltre nell’area dedicata alle discipline sportive, in collaborazione con il Comitato Italiano Paraolimpico – Comitato Regionale Emilia Romagna, i visitatori di Expo sanità 2020 potranno assistere ad un ciclo di tornei e gare animate da protagonisti del mondo dello sport, atleti e campioni paraolimpici.

L’iniziativa “Hospital”

La terza iniziativa speciale, Hospital, offrirà una panoramica sulle più innovative apparecchiature e dispositivi medicali. Servirà a comprendere quali saranno i nuovi approcci di intervento in fase operatoria e nell’ambito della diagnostica cardiovascolare.

Saranno allestite aree dimostrative e all’esperienza pratica si affiancherà un ciclo di incontri formativi organizzati con il contributo scientifico di esperti del settore. Attenzione del tutto particolare sarà riservata alla terapia intensiva neonatale.

Nell’ambito della critical care saranno presentate in fiera le soluzioni più innovative del settore. Si potrà contribuire alla raccolta fondi destinata alla futura terapia intensiva neonatale del Policlinico Sant’Orsola Malpighi di Bologna.