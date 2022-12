Le comorbilità e gli aspetti diagnostici del rischio cardiovascolare in Reumatologia. Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Agnese Bentivegna, Specialista in Cardiologia, in occasione dell’8 Focus Reumatologico dal tema “Gestione delle malattie reumatologiche nell’era del post-covid” svoltosi il 9 e 10 dicembre 2022 all’Hotel Poggio del Sole di Ragusa. Il congresso è stato organizzato da AV Eventi e Formazione con la responsabilità scientifica del dott. Mario Bentivegna, responsabile del Centro Integrato Ospedale/Territorio di Reumatologia presso l’Ospedale di Scicli e Coordinatore della Rete Reumatologica ASP 7 di Ragusa. L’intervista è stata realizzata dal direttore di Medicalive Magazine, Salvo Falcone.