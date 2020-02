Video

La Spondilolistesi lombare è una patologia frequente e potenzialmente invalidante, tuttavia, correttamente inquadrata, può essere indirizzata a varie opzioni di trattamento. Opzioni che risolvono i sintomi e riabilitano il paziente restituendolo ad una normale quotidianità. In termini di approfondimento scientifico e di formazione, di questa patologia, che colpisce il 3-7 per cento della popolazione. Se ne discuterà a Ragusa nell’ambito del convegno voluto dal dott. Marco Fazio, neurochirurgo, chirurgo vertebrale e fellow del prof. A.R. Vaccaro del Rothman Institute di Philadelphia. Il focus, organizzato da AV Eventi e Formazione e attivamente supportato dal GCR, Gruppo di Cura del Rachide, si svolgerà il 22 febbraio nella Clinica del Mediterraneo. Ospite d’onore il prof. Marco Fontanella, vertice del Collegio degli Ordinari di Neurochirurgia e past president della Società Italiana di Neurochirurgia. “Il corso – ha dichiarato il dott. Fazio nella video intervista realizzata dal direttore di Medicalive Salvo Falcone – si pone l’obiettivo di offrire uno schema semplice e di facile accesso che consenta la diagnosi clinica, l’interpretazione delle metodiche radiologiche di primo e secondo livello ed il trattamento sia conservativo che chirurgico, quest’ultimo – ha precisato – non sempre necessario”.

Le patologie della pelle sono spesso correlate alle malattie reumatologiche. Ne abbiamo parlato con il dott. Gianpiero Castelli, Direttore dell'UOC di Dermatologia presso l'Ospedale “Rizza” di Siracusa e responsabile del centro prescrittore dei farmaci biologici nella psoriasi a placche. Una divisione, quella diretta dal dott. Castelli, divenuta punto di riferimento in Sicilia non solo per i pazienti della provincia di Siracusa, ma anche per quelli provenienti dalle aree limitrofe. L'intervista è stata realizzata da Salvo Falcone al 6° Focus Reumatologico svolto a Ragusa su iniziativa del dott. Mario Bentivegna, consigliere nazionale della SIR e responsabile della rete reumatologica dell’ASP, con l'organizzazione di AV Eventi e Formazione. Comitato scientifico del Congresso formato dai dott.ri Galfo e Tropea.

Il dott. Aldo Molica Colella, reumatologo e responsabile editoriale del CREI, ci parla, in questo video, delle novità in arrivo per la cura delle malattie reumatologiche dell'anziano. Il dott. Molica Colella, tra l'altro Responsabile UOS di Reumatologia Ospedali Riuniti “Papardo Piemonte” di Messina, ha recentemente partecipato all'American College of Rheumatology world congress svoltosi ad Atlanta. L'intervista è stata realizzata da Salvo Falcone al 6° Focus Reumatologico svolto a Ragusa su iniziativa del dott. Mario Bentivegna, consigliere nazionale della SIR e responsabile della rete reumatologica dell’ASP, con l'organizzazione di AV Eventi e Formazione. Comitato scientifico del Congresso formato dai dott.ri Galfo e Tropea.

Il 6° Focus Reumatologico svolto a Ragusa su iniziativa del dott. Mario Bentivegna, consigliere nazionale della SIR e responsabile della rete reumatologica dell’ASP e con l'organizzazione di AV Eventi e Formazione ha permesso di fare un approfondimento sulle malattie autoinfiammatorie. Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Patrizia Barone, del Centro di riferimento regionale “Malattie rare e reumatologiche del bambino” e vertice della UOC Broncopneumologia Pediatrica all'AOU “Policlinico – Vittorio Emanuele” di Catania. L'intervista è stata realizzata da Salvo Falcone. Comitato scientifico del Congresso formato dai dott.ri Galfo e Tropea.

Il 6° Focus Reumatologico svolto a Ragusa su iniziativa del dott. Mario Bentivegna, consigliere nazionale della SIR e responsabile della rete reumatologica dell’ASP, con l'organizzazione di AV Eventi e Formazione ha permesso di fare un approfondimento sull'osteoporosi e in particolare sulla problematica della fragilità ossea. Ne abbiamo parlato con il prof. Luigi Di Matteo Responsabile UOC Reumatologia PO “Santo Spirito” di Pescara. L'intervista è stata realizzata da Salvo Falcone. Comitato scientifico del Congresso formato dai dott.ri Galfo e Tropea.