Il 2022 ha rappresentato per la Fondazione Valter Longo un anno importante per il consolidamento della propria attività di assistenza nutrizionale, di educazione e sensibilizzazione e di ricerca sulle tematiche della corretta alimentazione finalizzate ad una sana longevità. Per quanto riguarda l’assistenza nutrizionale, svolta dalla Fondazione attraverso il proprio team di nutrizionisti specializzati riguardo i pilastri scientifici della sana longevità e delle malattie correlate all’invecchiamento, l’ultimo anno chiude un triennio di crescita durante il quale sono state ben 7,700 le visite in presenza erogate a pazienti affetti da patologie tumorali (42%), problemi legati a obesità e sovrappeso (25%), diabete (3%) o a persone intenzionate a intraprendere un percorso di sana longevità (15%). Di tutti questi, il 67% è rappresentato da donne. Ma l’attività ha interessato molto anche la consulenza nutrizionale fornita online nel mondo a circa 21 mila persone.

Il dato di maggior orgoglio e capace di evidenziare l’indispensabile impatto sociale, sanitario ed economico che l’attività della Fondazione Valter Longo sta generando negli anni attraverso la propria azione sul territorio è sicuramente quanto emerge dai dati derivanti dai propri pazienti diabetici che hanno intrapreso un percorso terapeutico continuativo con la Fondazione e da cui emerge che la perdita di peso sana nell’arco di 6 mesi in pazienti che partono da una condizione di obesità, permette di ridurre il rischio di incorrere nella comparsa di diabete. Anche in presenza di diabete conclamato, la Fondazione sta dimostrando come la perdita di peso che si ottiene in maniera sana grazie alla dieta della longevità, offre una probabilità di regressione dal diabete del 37%.

Inoltre, merita particolare attenzione la straordinaria risposta ricevuta dal mondo delle scuole secondarie di primo e secondo grado ai webinar formativi e di sensibilizzazione studiati dalla Fondazione Valter Longo per i bambini e gli studenti, che hanno coinvolto quasi 30 mila studenti di oltre 700 istituti scolastici in tutte le regioni italiane e anche di 20 nazioni nel mondo, tra cui Italia, Stati Uniti, Canada, Australia, Regno Unito, Germania, Francia e Giappone.

Infine, parliamo di circa 18 mila partecipanti a seminari e workshop e del consolidamento di oltre 80 nuove partnership attivate con enti, associazioni e imprese sensibili a generare un impatto sociale per il progresso e il benessere degli individui e della società in cui viviamo.

Come dichiara Antonluca Matarazzo, Amministratore Delegato della Fondazione, “Poter lavorare quotidianamente alla missione portata avanti dalla fondazione Valter Longo mi emoziona intimamente e mi rende orgoglioso poter far parte di un progetto così tanto essenziale da un punto di vista sociale, sanitario ed economico, ma che spesso viene sottovalutato. Pur operando da pochi anni, stiamo dimostrando come intervenire direttamente sull’invecchiamento nel corso del tempo, attraverso utili e fondamentali modifiche alla nutrizione e allo stile di vita, sia una formula preventiva di molte patologie e fragilità generale più efficace rispetto a quella attuata ora di curare ogni singola malattia al momento del suo apparire”.