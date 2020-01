Article Name

Freddo, poca luce, movimento e sonno. I malati reumatici in inverno soffrono di più

Non solo per il freddo, ma anche per poca luce,movimento e sonno. I malati reumatici di inverso soffrono di piu'. L'inverno è nemico dei malati reumatici. Quasi tutti i pazienti infatti, nei mesi freddi, riportano un peggioramento delle loro condizioni. Ma il responsabile non è il freddo in sé, o almeno non è solo lui. Ci sono infatti, spiega Carlo Francesco Selmi, responsabile di Reumatologia dell'Ospedale Humanitas di Milano e docente presso Humanitas University, "altri tre insospettabili fattori che complicano la vita ai malati reumatici in questo periodo: la ridotta attività fisica, la mancanza di sole e i disturbi del sonno". Quasi tutti i pazienti che hanno un dolore di origine reumatic lamentano un peggioramento nei mesi invernali e un miglioramento nei mesi estivi. A mostrarlo, spiega l'esperto della Società Italiana di Reumatologia (Sir), è anche uno studio, pubblicato nel 2019 sulla rivista scientifica Rheumatology International, che ha osservato quanto spesso le persone cercano le parole "artrosi" e "artrite reumatoide": i risultati hanno evidenziato un forte aumento di ricerche nei mesi invernali, con picco a marzo, e poi la frequenza della ricorrenza di questi termini scende e si riduce nei mesi estivi: "è un indicatore efficace di quanto ci sia interesse in un determinato momento, dati ottenuti da Google su grossi numeri".

Redazione Medicalive Magazine