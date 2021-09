Giornate dermatologiche iblee, intervista al dott. Gianpiero Castelli

Come curare psoriasi e dermatiti atopiche anche alla luce dei performanti farmaci biologici. Il dott. Gianpiero Castelli, responsabile UOS Dermatologia e Venereologia dell’Ospedale “Rizza” di Siracusa e responsabile del centro prescrittore dei farmaci biologici per le malattie della pelle, illustra i contenuti del 1° Congresso delle Giornate Dermatologiche Iblee in programma il prossimo 24 e 25 Settembre a Scicli – Palazzo Spadaro.

L’evento, del quale il dott. Castelli ne è il responsabile scientifico, è organizzato da AV Eventi e Formazione.

La video intervista, realizzata dal direttore di Medicalive Salvo Falcone, fa inoltre il punto sul terzo argomento-focus del Congresso: diagnosi e trattamento dei melanomi saranno affrontati in due interessati sessioni congressuali chiamate ad approfondire le interazioni terapeutiche comuni a Dermatologia e Oncologia. Il tema sarà affrontato anche con le relazioni di specialisti dell’Istituto nazionale dei Tumori di Milano.

Per saperne di più:

La dermatologia è una branca specialistica in continua evoluzione che negli ultimi anni è stata protagonista di nuove significative acquisizioni patogenetiche e terapeutiche che hanno rivoluzionato in positivo tanto la nostra conoscenza quanto le prospettive terapeutiche delle principali malattie infiammatorie cutanee croniche (psoriasi, dermatite atopica) e dei tumori cutanei (carcinoma basocellulare e carcinoma spinocellulare).

Appare dunque di fondamentale importanza il continuo aggiornamento sulle più recenti acquisizioni terapeutiche, in merito alla loro efficacia a lungo termine, sicurezza e controindicazioni anche alla luce delle evidenze della real life e dell’attuale condizione pandemica da COVID-19 che influisce profondamente su ogni aspetto diagnostico-terapeutico.

Nello specifico, ampio spazio verrà concesso alle nuove terapie target dei tumori cutanei come il sonidegib, il vismodegib e il cemiplimab, a quelle per la dermatite atopica dell’adulto (dupilumab) e alle terapie biotecnologiche (antitumournecrosisfactor- alpha, anti-interleuchina 12/23, anti-interleuchina 17, anti-interleuchina 23) e small molecules per la psoriasi e l’artrite psoriasica con particolare focus di attualizzazione alla corrente emergenza da COVID-19 e alla possibile influenza sul rischio di infezione da SARS.CoV-2.

Diventa fondamentale una strategia di collaborazione tra il dermatologo ospedaliero e quello territoriale, sia nell’ambito pubblico che privato, in una rete di sinergie con il medico di medicina generale e con gli altri specialisti: reumatologo, gastroenterologo, allergologo e pediatra.

Per maggiori informazioni e iscrizioni, visita la pagina di AV Eventi e Formazione, organizzatore dell’Evento di cui il dott. Castelli è responsabile scientifico.

Titolo: 1° CONGRESSO GIORNATE DERMATOLOGICHE IBLEE

Data evento: 24-25 Settembre 2021 – Scicli (RG)

Location: Aula comunale Palazzo Spadaro, via Francesco Mormino Penna 34, Scicli RG

Destinatari: Medici di Medicina Generale (Medici di famiglia) e specialisti in Anestesia e Rianimazione, Continuità assistenziale, Dermatologia e Venereologia, Ematologia, Endocrinologia, Farmacologia e Tossicologia clinica, Igiene Epidemiologia e Sanità pubblica, Geriatria, Malattie infettive, Medicina del Lavoro e Sicurezza degli ambienti di lavoro, Medicina Fisica e Riabilitazione, Medicina Interna, Medicina Legale e delle Assicurazioni, Nefrologia, Oncologia, Organizzazione dei Servizi Sanitari di base, Ortopedia e Traumatologia, Pediatria, Radiodiagnostica, Reumatologia; Farmacisti; Psicologi.

Crediti ECM: 10

Partecipanti: 100

Responsabile Scientifico: Dott. Gianpiero Castelli.

Costo: La partecipazione al convegno è gratuita, con obbligo d’iscrizione.

Accreditamento ECM: Per avere diritto ai crediti formativi ECM è obbligatorio frequentare il 90% delle ore di formazione, sostenere e superare la prova di apprendimento e il questionario di gradimento dell’evento. Il test ECM deve essere compilato entro i 3 gg. successivi alla data di conclusione dell’attività formativa. L’attestato di partecipazione e il certificato ECM potranno essere scaricati in piattaforma cliccando sul tasto “attestati”.

Programma: Scarica qui

Iscriviti: Vai all’iscrizione

