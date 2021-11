La gestione dei pazienti durante la pandemia ha portato ad una ulteriore evoluzione del ruolo, fondamentale, del medico di medicina generale che ha fronteggiato direttamente patologie di interesse specialistico svolgendo nel contempo incombenze certificative ed informatiche normalmente appannaggio delle strutture sanitarie pubbliche.

L’emergenza ha certamente messo sotto stress il ruolo e l’attività del medico di base, ma nello stesso tempo ha contribuito a incrementare la sua valenza professionale mettendo in risalto la sua capacità di fornire informazioni corrette sulla salute.

Mai come in questo periodo il medico ha la necessità di semplificare quanto più possibile la sua attività in modo da dedicarsi con più tempo e più attenzione alle problematiche dei suoi pazienti.

In questa situazione spiccano i vantaggi di dotarsi di un nuovo software come CGM STUDIO: con la sua architettura completamente in cloud e la sua interfaccia semplice e intuitiva che consente di avere a disposizione tutti i dati dei propri pazienti da qualsiasi postazione dotata di un accesso internet, ad esempio nella struttura della Asl dove il medico si reca per vaccinare i propri pazienti.