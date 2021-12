Video

Con la somministrazione dei vaccini ed una situazione epidemiologica decisamente migliore i pazienti con malattie reumatiche hanno ricominciato a recarsi negli ospedali e negli ambulatori medici per ricevere cure ed esami, prima trascurati per via delle limitazioni anti contagio. Del complesso argomento dei vaccini in funzione delle malattie reumatologiche, ne abbiamo parlato con il dott. Sandro Giuffrida, direttore del dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria provinciale di Reggio Calabria.

In Sicilia fatto il punto sulla reumatologia, intervista al dott. Aldo Molica Colella Successo di presenze al 6° Congresso CReI Sicilia svolto a Giardini Naxos presso l'UnaHotels Naxos Beach su iniziativa del dott. Aldo Molica Colella che ne è stato il responsabile scientifico e con l'organizzazione di AV Eventi e Formazione. Il congresso coinvolge oltre al reumatologo, le altre figure specialistiche previste nella cura delle malattie reumatiche, compreso il medico di medicina generale.

Trattare le malattie dermatologiche in età pediatrica. Ne abbiamo parlato con il dott. Giuseppe Arcidiacono, segretario della FIMP di Ragusa.

Combattere il melanoma oggi, ne abbiamo parlato con il dott. Andrea Maurichi, Dirigente medico presso la Struttura Complessa di Chirurgia Melanoma e Sarcoma dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano.

La migliore gestione terapeutica oggi per i pazienti affetti da Dermatite Atopica moderata grave. Ne abbiamo parlato con la dott.ssa Attilia Musumeci, Dirigente medico UOS Dermatologia e Venereologia Ospedale “Rizza” di Siracusa