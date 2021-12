Quali sono le linee guida per la migliore prevenzione delle malattie cardiovascolari? Quando si parla di prevenzione cardiovascolare, si intendono tutte quelle pratiche volte a ridurre i fattori di rischio cardiovascolare, ovvero l’insieme di condizioni che incrementano il rischio di infarto entro i successivi 10 anni. È opportuno ricordare che alcuni di questi fattori non sono modificabili, come l’età o la familiarità con patologie cardiache, e che gli uomini sono maggiormente esposti a questo pericolo rispetto alle donne. Altri però, sono assolutamente modificabili e lo stile di vita incide pesatamente su essi.

Ancora oggi in Italia e nel mondo le patologie che colpiscono l’apparato cardiovascolare rappresentano la prima causa di morte. Per questo è opportuno promuovere azioni di prevenzione cardiovascolare per favorire stili di vita sani e per ribadire l’importanza di sottoporsi a controlli periodici.

Ne abbiamo parlato con il prof. Francesco Barillà, presidente FINSIC della Società Italiana di Cardiologia, Professore associato di Cardiologia presso l’Università di Roma Tor Vergata, direttore della Scuola di specializzazione malattie cardio vascolari.

La video intervista è stata realizzata a Salerno in occasione del 1° Congresso "Giornate centro-meridionali sull'ipertensione e le malattie dismetaboliche".

