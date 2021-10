Nel trattamento delle malattie della pelle come Psoriasi e Dermatite Atopica, fondamentale è il ruolo del medico di medicina generale per il primo approccio diagnostico e di indirizzo del paziente verso lo specialista. Dell’importante ruolo svolto in questo ambito dal MMG ne abbiamo parlato con la dott.ssa Iole Campo dell’Asp 7 di Ragusa.

Le malattie della pelle colpiscono indistintamente uomini e donne. Le più comuni sono: dermatiti (atopica, da contatto, seborroica); infezioni cute da batteri e virus (clamidia, varicella, papilloma virus, micobatteri); infezioni cutanee da parassiti (scabbia); micosi, acne, rosacea, psoriasi, tumori benigni e maligni, eritemi, pruriti, vitiligine, disturbi della pigmentazione (cheratosi seborroica), verruche, orticarie, alopecia, perdita di capelli, cisti follicolari.

L’intervista alla dott.ssa Iole Campo è stata realizzata dal direttore di Medicalive Magazine Salvo Falcone durante lo svolgimento del 1° Congresso delle Giornate Dermatologiche Iblee svolto il 24 e 25 Settembre a Scicli, in Sicilia, con l’organizzazione di AV Eventi e Formazione e su iniziativa del dott. Gianpiero Castelli, responsabile UOS Dermatologia e Venereologia dell’Ospedale “Rizza” di Siracusa e responsabile del centro prescrittore dei farmaci biologici per le malattie della pelle.

