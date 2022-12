Come si interviene in reumatologia quando, nel paziente, la patologia ha un coinvolgimento polmonare? Ne abbiamo parlato con il dott. Giuseppe Provenzano, Responsabile UOS Reumatologia “Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello” Palermo, in occasione dell’8 Focus Reumatologico dal tema “Gestione delle malattie reumatologiche nell’era del post-covid” svoltosi il 9 e 10 dicembre 2022 all’Hotel Poggio del Sole di Ragusa. Il congresso è stato organizzato da AV Eventi e Formazione con la responsabilità scientifica del dott. Mario Bentivegna, responsabile del Centro Integrato Ospedale/Territorio di Reumatologia presso l’Ospedale di Scicli e Coordinatore della Rete Reumatologica ASP 7 di Ragusa. L’intervista è stata realizzata dal direttore di Medicalive Magazine, Salvo Falcone