In merito alla “lotta” al colesterolo, la Società europea di cardiologia (ESC) insieme a quella dell’aterosclerosi (EAS) hanno rilasciato l’ultima versione delle linee guida che prevedono una sorta di giro di vite per abbassare i livelli di LDL e tutelare i pazienti a rischio. Ne abbiamo parlato con il prof. Vincenzo Montemurro, responsabile del servizio di cardiologia della Casa della Salute “Scillesi d’America” di Scilla, in provincia di Reggio Calabria.

Il colesterolo è un grasso presente nel sangue che viene in gran parte prodotto dall’organismo, mentre in minima parte viene introdotto con la dieta. Mentre, in quantità fisiologiche, il colesterolo è coinvolto in diversi processi fondamentali per il funzionamento dell’organismo, quando è presente in quantità eccessiva costituisce uno dei fattori di rischio maggiori per le malattie cardiache. Il colesterolo in eccesso, infatti, tende a depositarsi sulle pareti delle arterie, provocando la formazione di lesioni che le ispessiscono e le irrigidiscono. Questo processo, chiamato aterosclerosi, può portare nel tempo alla formazione di placche vere e proprie, che ostacolano – o bloccano del tutto – il flusso sanguigno, con conseguenti rischi a carico del sistema cardiovascolare.