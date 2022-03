“NutriMovimento, l’approccio riabilitativo e funzionale: la sinergia tra nutrizione a Km 0, movimento e psiche” è il tema del convegno in programma il 12 marzo 2022 alle ore 19 a Biancavilla, in provincia di Catania.

I lavori, introdotti e moderati dal dott. Davide Scalisi – Direttore S.G.A. del I – CD Sante Giuffrida, prevedono i saluti istituzionali dei sindaci di Biancavilla, Adrano, Regalbuto e del Presidente dell’Associazione Sinergie.

“La Terapia Nutrizionale a km 0: la dieta del territorio” è il tema che sarà trattato nella relazione introduttiva dalla Dott.ssa Carlotta Rapisarda; “Nutrimento psichico, la Psiconutrizione e i disturbi della condotta alimentare” sarà invece l’argomento trattato dalla Dott.ssa Giordana Perrica; sul tema della “Postura Emotiva: il prodotto del vissuto esperenziale, nutrizionale e mentale dell’individuo” interverrà il Tecnico di Riabilitazione Edwin Tracinà. Seguiranon gli altri approfondimenti. “Gli effetti della scorretta alimentazione in età pediatrica” saranno illustrati dalla Dott.ssa Rachele Cunsolo; “Programmi di prevenzione per uno stile di vita sano” è il focus svolto dalla Dott.ssa Miriam Distefano – Associazione Sinergie; infine “L’importanza dei Social per la figura del professionista” è la relazione conclusiva affidata alla Dott.ssa Melania Torrisi.

NutriMovimento è un progetto nato su input della dott.ssa Rapisarda e del tecnico di riabilitazione Edwin Tracinà. “Il lavoro sinergico tra nutrizione corporea, psichica e movimento – sostiene proprio la dott.ssa Carlotta Rapisarda – è lo strumento tramite il quale ottenere uno stato corporeo funzionale duraturo, garantendo un processo di riabilitazione, laddove necessario, che riduca i tempi di intervento e acceleri quelli di recupero. Crediamo fortemente – prosegue – che la cooperazione multidisciplinare sia essenziale per il raggiungimento dell’equilibrio corporeo, equilibrio che pone le basi per godere delle piene capacità cognitive e motorie, garantendo benessere a 360°. Ad avallare questo concetto è proprio l’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che introduce il movimento tra i nove semplici ma essenziali consigli per godere di buona salute, insieme al mangiare sano e alle corrette abitudini per limitare lo stress. Lo scopo del convegno – aggiunge la dott.ssa Rapisarda – è quello di illustrare le modalità attraverso le quali è possibile raggiungere suddetto obiettivo e gli strumenti di fondamentale importanza sono: forza di volontà e fiducia nei confronti degli specialisti che accompagnano il paziente lungo il percorso. Compreso che il benessere non è meta, ma viaggio – conclude – si godrà appieno dei vantaggi che ne conseguiranno”. Appuntamento dunque il 12 Marzo a partire dalle ore 19 nella sede di Via Cristoforo Colombo 124 a Biancavilla con il convegno dal tema “NutriMovimento, l’approccio riabilitativo e funzionale: la sinergia tra nutrizione a Km 0, movimento e psiche”.