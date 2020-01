Approvata la legge sull’uso dei cadaveri a fini di studio

Legge Sileri sull’uso dei cadaveri a fini di studio approvata in commissione Camera in sede legislativa

Via libera definitivo della commissione Affari sociali della Camera, in sede legislativa, alla legge in materia di disposizione all’uso dei cadaveri. Approvata per fini di studio, di formazione e di ricerca scientifica.

Il testo proposto in Senato per iniziativa del sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri (M5S), è stato definitivamente approvato a Montecitorio all’unanimità.

De Filippo, uso cadaveri dà a scienza strumento in più

“Da oggi la sanità e la ricerca scientifica hanno uno valido strumento in più dalla loro parte”. Lo dichiara Vito De Filippo, capogruppo di Italia Viva in Commissione Affari sociali della Camera. A proposito dell’approvazione della legge sull’utilizzo del corpo e dei tessuti post mortem a fini scientifici.

“Quello compiuto dalla legge – spiega – è un passo significativo per il sistema medico e scientifico. La possibilità di studiare il corpo umano e i tessuti post mortem permetterà alla ricerca di allargare il suo campo di applicazione. Si spera, anche i suoi avanzamenti.

E insieme offre agli aspiranti medici un decisivo strumento di formazione. Il tutto nel rispetto della volontà del ‘donatore’ che potrà esprimere il proprio consenso”. “Siamo per questo molto soddisfatti che un provvedimento importante, che abbiamo sostenuto e votato, sia diventato realtà”, conclude.

Carnevali, legge post mortem dono prezioso per ricerca

“Ci sono voluti anni e quasi due legislature per approvare la cosiddetta Legge post mortem, la cui storia richiama alla Proposta di Legge del collega Gero Grassi e altri approvata alla Camera nella scorsa legislatura.

È una legge di solidarietà che permette a chi lo consente, nel rispetto del corpo umano, di donare corpo e tessuti ai fini di studio, formazione e ricerca scientifica.

Con un decreto verranno individuati i centri di riferimento per i progetti di ricerca scientifica che avranno un ruolo cruciale per diversi campi, come l’eziologia di alcune malattie come Alzheimer o Sla oggi sconosciuta, a cui anche le Banche del cervello (Brain Bank) costituiscono un riferimento importante.

Ora è necessario che si compia un lavoro di promozione dell’informazione e della conoscenza di questa legge. Abbiamo bisogno di un’alleanza tra istituzioni e professionisti perché vi sia la consapevolezza diffusa che il dono del corpo e dei tessuti per questi fini è un gesto che permette la crescita della ricerca e della formazione di tanti futuri professionisti”. Lo afferma Elena Carnevali, capogruppo Pd in commissione Affari Sociali alla Camera.