Nuovi direttori per le unità operative semplici a valenza dipartimentale nell’Azienda “Ospedali Riuniti Villa Sofia – Cervello” di Palermo. Per 5 anni saranno nuovi direttori delle unità semplici a valenza dipartimentale (UOSD) i dottori: Graziella Malizia U.O.S.D. “Endocrinologia in età evolutiva”; Montalbano Luigi Maria U.O.S.D. “Endoscopia digestiva”; Giuseppe Arcoleo U.O.S.D. “Broncopneumologia Interventistica”; Giuseppe Provenzano U.O.S.D. “Reumatologia”; Alfredo Caputo U.O.S.D. “Endocrinologia Adulti e ad Indirizzo Oncologico”.

“Prosegue con intensità – commenta Walter Messina, direttore generale dell’azienda ospedaliera “Ospedali Riuniti Villa Sofia- Cervello” – l’impegno gestionale volto a qualificare sempre di più con elevati professionisti e direttori la nostra offerta assistenziale, coniugando obiettivi organizzativi, di efficacia e di efficienza, con alto indice delle perfomance di cura destinate ai nostri pazienti”.

Graziella Malizia, laureatasi all’Università di Palermo, specializzatasi presso l’Università degli studi di Firenze, vanta una particolare expertise nelle problematiche glico-metaboliche, inerenti l’obesità ed il diabete, l’endocrinologia ginecologica e endocrinologia pediatrica. Già consigliere e tesoriere dell’Ordine dei Medici della Provincia di Palermo, ha anche conseguito la Specializzazione in Psicoterapia Cognitivo-Comportamentale. Dal 2020 è responsabile dell’ambulatorio di Endocrinologia pediatrica del Centro di Riferimento Regionale per le basse stature dell’A.O.O.R. Villa Sofia Cervello. Dal 2021 supervisore del Registro di Monitoraggio per il GH ( ormone somatotropo, ovvero della crescita) dell’Istituto Superiore di Sanità, e Componente della Commissione Regionale GH. Autrice di numerose pubblicazioni sia su riviste nazionali che internazionali.

Montalbano Luigi Maria; laureatosi e specializzatosi in Gastroenterologia all’Università degli Studi di Palermo. Vanta numerose pubblicazioni in riviste scientifiche internazionali ad alto impact factor. Da sempre si è dedicato all’endoscopia digestiva operativa e di alta specializzazione. Ha partecipato a numerosi studi multicentrici di settore; è stato consigliere nazionale dell’AIGO (Associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscopisti Ospedalieri), nonché Presidente regionale e, altresì, membro delle commissioni nazionali della stessa società scientifica “ qualità delle prestazioni ed oncologia ” noinchè componente del comitato scientifico. Anche direttore scientiifo di numerosi congressi regionali e nzionali.

Giuseppe Arcoleo, laureatosi e specializzatosi presso l’Università degli Studi di Palermo in Malattie dell’Apparato Respiratorio, vanta una significativa esperienza formativa in Inghilterra presso il “Department of Pnysiological Medicine” – St. George’s Hospital School di Londra. Pneumologo interventista con 20 anni di attività di broncologia. E’ autore di pubblicazioni scientifiche e relatore in oltre 100 congressi di settore. Già segretario dell’AIPO ( Associazione Italiana Pneumologi Ospedalieri). La sua esperienza è stata determinante per la diffusione della cultura della terapia lenitiva e di supporto nell’ambito aziendale, che si è rivelata strategica per la istituzione dell’Hospice per l’assistenza ai malati terminali di cancro presso il presidio Cervello.

Giuseppe Provenzano: membro del consiglio direttivo nazionale della Società Italiana di Reumatologia. Relatore in oltre 150 congressi e autore di piu’ 100 pubblicazioni scientifiche. Da oltre 20 anni svolge attività assistenziale in ambito reumatologico all’interno dell’azienda occupandosi specificatamente di terapia con farmaci biotecnologici nelle forme più gravi di artrite reumatoide, spondiloartriti e malattie rare di interesse reumatologico: settore in cui ha svolto studi internazionali e pregnanti progetti di ricerca. Di rilievo anche il suo impegno nella didattica nel cui ambito è stato coordinatore di diversi eventi di formazione.

Alfredo Caputo: Responsabile Centro di Riferimento Regionale per la diagnosi, cura e follow up dei tumori tiroidei e l’acromegalia; Componente della Commissione scientifica che ha redatto il Percorso diagnostico e terapeutico assistenziale (PDTA) per la gestione del paziente affetto da tumore della tiroide nella Regione siciliana. Collabora, da diversi anni, con le Università degli Studi di Palermo e Messina – Policlinici Universitari essendo la struttura inserita nel percorso formativo della Scuola di Specializzazione in Endocrinologia. Autore di pubblicazioni su riviste nazionali ed internazionali.