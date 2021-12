Un Premio alla memoria del Dott. Angelo Ferrante. L’iniziativa è del prof. Rosario Foti, Responsabile dell’UO Reumatologia PO San Marco, AOU “Policlinico San Marco”, Catania e prevede un bando di concorso per poster scientifico.

In occasione del XV corso “IMAGING E CLINIMETRIA” che si terrà il 3 e 4 dicembre 2021 presso la “Torre Biologica Università degli Studi di Catania” in via Santa Sofia n. 89 con l’organizzazione di AV Eventi e Formazione, verrà data la possibilità di presentare un poster avente come tema la “Diagnostica precoce nelle malattie reumatiche autoimmuni”. Il termine per la presentazione dei lavori è il 30 novembre 2021. Possono partecipare al concorso medici chirurghi specializzandi in reumatologia, residenti in Sicilia. Per maggiori informazioni, è possibile consultare il bando integrale