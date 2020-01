Article Name

QI più basso a causa degli inquinanti

Colpiti i bambini esposti durante la gravidanza. QI più basso a causa degli inquinanti. Ritardanti di fiamma bromurati e pesticidi sono tra gli inquinanti più temibili, e negli Usa hanno fatto perdere in 15 anni oltre 180 milioni di punti di quoziente intellettivo ai bambini che vi sono stati esposti durante la gravidanza. Lo afferma uno studio della New York University pubblicato dalla rivista Molecular and Cellular Endocrinology. I ricercatori hanno stimato partendo dai dati di una ricerca nazionale l'esposizione in utero dei bambini nati tra il 2001 e il 2016 in tutti gli Usa a quattro inquinanti noti per il loro effetto negativo sul tessuto cerebrale, piombo, mercurio, pesticidi e appunto ritardanti di fiamma, che sono usati in diversi prodotti dai tessili ai dispositivi elettronici.

Redazione Medicalive Magazine