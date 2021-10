Successo di presenze al 6° Congresso CReI Sicilia svolto a Giardini Naxos presso l’UnaHotels Naxos Beach su iniziativa del dott. Aldo Molica Colella in reumatologia che ne è stato il responsabile scientifico e con l’organizzazione di AV Eventi e Formazione.

Il congresso in reumatologia coinvolge oltre al reumatologo, le altre figure specialistiche previste nella cura delle malattie reumatiche, compreso il medico di medicina generale. Ampio spazio è stato dedicato alla sessione sui rapporti della pandemia da COVID-19 con le malattie reumatiche – come l’artrite reumatoide, l’artrite psoriasica e le spondiloartriti, il lupus, o la sclerosi sistemica – provando a comprendere come devono comportarsi i pazienti che ne sono affetti.

Presenti anche le associazioni dei pazienti, con uno spazio loro dedicato per potere esprimere tutte le loro problematiche condotto dal direttore di Medicalive Salvo Falcone. Una grande occasione di confronto e di alta formazione professionale, un successo di pubblico e di presenze. Guarda l’intervista video al dott. Aldo Molica Colella

