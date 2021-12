Il periodo pandemico ha provocato una serie di difficoltà nella erogazione dei servizi assistenziali per i pazienti cronici in reumatologia. Aspetti organizzativi e strutturali hanno reso difficile l’assistenza ai malati reumatici, ma lo scenario è in profonda evoluzione, in termini positivi anche per la Sicilia.

Ne abbiamo parlato con il dott. Mario Bentivegna, responsabile Centro Integrato Ospedale / Territorio di Reumatologia dell’ASP 7 di Ragusa.

Nell’azienda sanitaria ragusana, per esempio, grazie alla borsa SIR 2020, per dirigente Medico Reumatologo, è stato bandito e assegnato il posto a tempo determinato della durata di 3 anni. Un aspetto positivo che sembra far ben sperare sulla attivazione di percorsi favorevoli per la Reumatologia Siciliana sono state due iniziative volute dall’Assessorato Regionale alla Sanità: la definitiva strutturazione della piattaforma regionale on line per la prescrizione dei farmaci biologici, in corso di ufficializzazione e la ripresa del percorso di realizzazione della Rete Reumatologica Regionale alla luce del DA 2187/2012 e 613/2013. E’ stato costituito, infatti, un gruppo di lavoro (funzionari regionali e reumatologi rappresentanti delle società scientifiche) che ha realizzato una piattaforma on line da condividere fra tutte le strutture reumatologiche ospedaliere e territoriali.