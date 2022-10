a cura ufficio marketing – 29.09.2022

Il Product Specialist collabora con i membri del team della sala operatoria per garantire un’eccellente uso del prodotto. E’ un esperto delle imprese produttrici e distributrici di dispositivi medici che, su richiesta del chirurgo, fornisce supporto tecnico applicativo per l’utilizzo del prodotto dell’azienda per cui svolge la propria attività. In genere lavora a stretto contatto con il Product Manager, responsabile della gestione dei prodotti durante l’intero ciclo di vita.

Il Product Specialist rappresenta il ponte tra azienda produttrice del dispositivo e il chirurgo. Gode della fiducia del medico perché ha la completa conoscenza delle protesi o degli strumenti dell’azienda per cui lavora e ha una grande esperienza per il numero di interventi a cui ha partecipato e con chirurghi diversi. Il suo ruolo è connesso al miglioramento del “gesto tecnico” del chirurgo.

Tuttavia, organizza ogni cosa con congruo anticipo rispetto alla data dell’intervento, oltre ad assistere direttamente.

Requisiti e qualifiche di Product Specialist

Il Product Specialist ha conoscenza dettagliata e grande competenza tecnica sui dispositivi medici, inclusi quelli più innovativi e tecnologicamente avanzati. È in grado di stabilire e correggere la programmazione, infatti la sua presenza è prevista nei settori distinti per elevata scienza tecnologica, complessità e con possibilità di “personalizzare” il funzionamento del dispositivo medico sul paziente. Nel settore ortopedico, poiché soggetto all’uso frequente di protesi, viti, chiodi e placche, è facile immaginare la sempre maggiore necessità, per il chirurgo, di avere un supporto qualificato e specifico fuori e dentro la sala operatoria. Il Product Specialist si occupa di informare e formare il clinico sulle caratteristiche tecniche del prodotto, chiarendo tutte le indicazioni per l’impiego ottimale del dispositivo. Non gli è consentito, però, toccare il paziente o interagire con lui se non autorizzato e in presenza del medico.

Quanto guadagna un Product Specialist?

Le responsabilità e l’importanza di un professionista in grado di ottimizzare delicati e importanti risultati in campo sanitario, influenzano non poco la remunerazione del Product Specialist. La retribuzione media annua tiene conto della continua disponibilità del professionista, del livello di specializzazione, del tipo di dispositivo, dall’esperienza, dagli spostamenti. Un calcolo medio prevede una retribuzione base lorda di circa 45mila euro.

Percorso formativo

Il sopraggiungere di patologie che richiedono l’intervento di nuove tecnologie e i progressi della scienza necessitano, per la formazione di un Product Specialist, di una formazione specifica che, dopo il diploma o la laurea, va integrata con corsi di specializzazione. Pianeta Studio ha realizzato, in collaborazione con AptaBiomedical, un corso di alta formazione (primo in Italia) per diventare Product Specialist. Il corso si pone l’obiettivo di aumentare le competenze dei discenti per favorire la crescita delle competenze tecniche specifiche da utilizzare sul campo. Il percorso didattico progettato da Pianeta Studio, vede partner di rilievo internazionale come Medtronic e Nuvasive.

Pianeta Studio accompagna i discenti anche dopo il termine del progetto formativo per agevolarli nell’inserimento lavorativo attraverso consulenze e supporto personalizzato. Il servizio di CAREER CONSULTANT avrà anche la preziosa funzione di organizzare i colloqui di lavoro.

Link al corso https://hub.pianetastudio.eu/corso-specialista-di-sala-operatoria?utm_source=medicalive