Sanremo 2020: Ivan Cottini combatte la sclerosi multipla con la danza

Sarà il duo Ivan Cottini e Maria Bernardi a ballare sul palco dell’Ariston: celebrerà la bellezza e la vita. Lui, persona con SM e lei, danzatrice e sua compagna di viaggio, si esibiranno sabato 8 febbraio alla finalissima di Sanremo. La giornata che decreterà il vincitore della 70ma edizione del Festival della canzone italiana, seguita da milioni di persone in tutto il mondo.

E’ stato il conduttore Amadeus a volerli dopo aver visto un video di Ballando con le Stelle, trasmissione presentata da Milly Carlucci, in cui Cottini e Berardi si sono esibiti.

Una serata in cui portare un solo messaggio: la diversità è bellezza ed è un valore aggiunto per la società. E come dice Cottini: “sarà una grande fatica per me essere sul quel palco perché la malattia sta progredendo e non mi dà tregua ma voglio essere lì ed accettare l’invito e sarò a Sanremo a mostrare che tutto è possibile se lo si vuole e che la mente non conosce disabilità” Per lui la danza è l’antidoto alla sua malattia, come ha dichiarato recentemente: “Quando ballo non mi sento malato ed è il mio modo di prendere la sclerosi multipla a calci. Io dopo che ho ballato sto bene di testa anche se fisicamente son dolorante. E se si sta bene di testa si vince su tutto, malattie comprese. È questo il mio grande segreto”.

Chi è Ivan Cottini

Ivan Cottini, marchigiano, è nato nel 1984 e durante la sua carriera ha fatto il fotomodello e il ballerino, fino alla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. A 27 anni ha scoperto di avere la sclerosi multipla. Tutto è svanito in un attimo: fidanzata, lavoro futuro. Da quel momento la sua vita è cambiata radicalmente. Dalla depresione alla posività. Mettercela tutta per combattere la malattia ed essere un esempio per chi convive con la SM. Oggi Ivan ha una nuova compagna e una figlia e nonostante la malattia, per lui una forma aggressiva di SM che debilita velocemete il suo corpo, Ivan non ha abbandonato la sua passione per il ballo. La danza e sua figlia Viola continuano ad essere la sua ragione di vita.

Il messaggio che Ivan porta avanti è arrivato lontano… ha aiutato e aiuta ogni giorno tantissime persone e tanti giovani che di fronte alla malattia si erano arresi, ma che con l’esempio di Ivan hanno cominciato a reagire!! Ivan è supportato da AISM, Associazione Italiana Sclerosi Multipla, con la quale ha partecipato a molte serate di beneficenza e incontri nelle scuole, per sensibilizzare la persone e i giovani sulla SM ma anche per raccogliere fondi. Sua la donazione di pulmini alla sede provinciale di AISM – Pesaro nelle Marche.

Per il suo impegno personale e sociale, Ivan Cottini è stato insignito col titolo di Cavaliere della Repubblica dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.