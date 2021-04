Scadenza concorsi: 1-2 Maggio 2021

Scadenza 2 Maggio 2021.

Concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitaria, ostetrica, categoria D.

In esecuzione del decreto del direttore generale n. 105 del 18 febbraio 2021 dell’ASST Valcamonica (Azienda Capofila) è indetto concorso pubblico in forma aggregata, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di collaboratore professionale sanitario – Ostetrica – categoria D) da destinare alle due aree territoriali coincidenti con i distretti dell’ATS della Montagna (corispondenti alla ASST Valtellina e Alto Lario (sedi ospedaliere/territoriali di Livigno, Bornio, Sondalo, Tirano, Sondrio, Morbegnp, Chiavenna e Alto Lario);

Distretto Valcamonica (sedi ospedaliere di Edolo e Esine onchè sedi territoriali).

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il bando integrale è altresi’ disponibile sul sito www.asst.valcamonica.it. Per ulteriori informazioni rivolgersi all’area gestione risorse umane – Settore Concorsi – Tel. 0364/369938.