Scadenza concorsi: 10-12 Giugno 2021

Scadenza 12 Giugno 2021.

Concorso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura di cinque posti di dirigente medico a tempo determinato, disciplina di chirurgia generale. In attuazione della deliberazione n. 627 del 15 aprile 2021, da intendersi qui richiamata, è indetto un avviso pubblico, per titoli e colloquio, per l’assunzione a tempo determinato di cinque dirigenti medici, disciplina di chirurgia generale.

Le domande di ammissione all’avviso pubblico, dovranno pervenire, rispettando le modalità indicate nel bando, esclusivamente in forma telematica connettendosi al sito aosancamilloroma.concorsismart.it perentoriamente entro e non oltre le ore 12,00 del quindicesimo giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando è pubblicato nel BURL n. 45 del 6 maggio 2021.

Per eventuali chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi presso l’U.O.C. Politiche e gestione delle risorse umane dell’Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini – Circonvallazione Gianicolense n. 87 – 00152 Roma – telefono 06/58706115.