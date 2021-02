Scadenza 11 febbraio 2021. Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per la copertura di 60 posti di Collaboratore Professionale Sanitario infermiere, categoria D, a tempo indeterminato, gestito in forma aggregata con talune Aziende sanitarie locali dell’Emilia Romagna con l’Ausl di Piacenza ente capofila. I posti saranno così distribuiti:

10 posti presso l’Azienda USL di Piacenza

10 posti presso l’Azienda USL di Reggio Emilia

10 posti presso l’Azienda USL di Parma

10 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Parma

10 posti presso l’Azienda USL di Modena

10 posti presso l’Azienda Ospedaliera-Universitaria di Modena

Bando: http://www.ausl.pc.it/news/506/concorso-per-60-posti-di-infermiere-domande-entro-l-11-febbraio.html