Scadenza concorsi: 11 Aprile 2021

Scadenza 11 Aprile 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di due posti di dirigente biologo, disciplina di microbiologia e virologia, a tempo indeterminato, per l’area della medicina diagnostica e dei servizi.

In esecuzione della deliberazione n. 120 del 10 febbraio 2021, ai sensi del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e del decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 e successive modificazioni ed integrazioni, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di due posti di dirigente biologo – disciplina di microbiologia e virologia – area della medicina diagnostica e dei

servizi.

Ai sensi dell’art. 7 del decreto legislativo n. 165/2001, sono garantite parità e pari opportunità tra uomini e donne.

La partecipazione è consentita a persone dell’uno e dell’altro sesso. Pertanto, ogni richiesta del presente bando deve intendersi rivolta a persone dell’uno e dell’altro sesso, ai sensi dell’art. 27 del decreto legislativo n. 198/2006.

Le domande di ammissione, redatte secondo le modalità previste nel bando, corredate dai documenti previsti ed indirizzate al direttore generale dell’Azienda sanitaria locale di Matera – via Montescaglioso – 75100 Matera, devono essere presentate dalla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – entro il trentesimo giorno successivo.

Il testo integrale del bando, con la precisazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 14 del 16 febbraio 2021, parte II.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all’ufficio concorsi dell’Unità operativa gestione risorse umane, telefonando, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12,00 alle ore 13,00, ai numeri 0835.253544 – 252704, o scrivendo al seguente recapito: e-mail ufficioconcorsi@asmbasilicata.it.