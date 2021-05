Scadenza concorsi: 13-20 Maggio 2021

Scadenza 13 Maggio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di otto posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D.



Il termine per la presentazione delle domande, prodotte esclusivamente tramite procedura telematica con le modalita’ descritte nel bando, scadra’ entro il termine perentorio del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza del bando cadra’ in giorno festivo, il termine s’intendera’ prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti di ammissione e delle modalita’ di partecipazione al concorso, sara’ pubblicato sul sito aziendale https://www.golgiredaelli.it ovvero disponibile presso l’U.O.C. Gestione risorse umane dell’Azienda di servizi alla persona «Golgi-Redaelli» – Dipartimento amministrativo – via B. D’Alviano n. 78 – Milano, alla quale ci si potra’ rivolgere per eventuali informazioni – tel. 02/72518248 – 210 dal lunedi’ al giovedi’, dalle ore 8,30 alle ore 12,00.