Scadenza 18 febbraio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di centocinquantanove posti di operatore socio sanitario, categoria B, a tempo indeterminato, di cui quarantotto posti riservati ai volontari delle Forze armate.

In esecuzione della deliberazione del commissario straordinario n. 659 del 15 dicembre 2020 è indetto, presso l’Azienda sanitaria locale n. 5 – Spezzino, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di centocinquantanove posti di operatore socio sanitario, categoria B, livello economico senior, di cui quarantotto posti riservati ai volontari delle Forze armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, ai sensi dell’art. 1014, comma 3, del decreto legislativo n. 63/2010, per l’Azienda sociosanitaria ligure 5 – La Spezia.

Il testo integrale del bando di concorso è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. 1 del 7 gennaio 2021 ed è reperibile sul sito internet dell’azienda all’indirizzo:

http://www.asl5.liguria.it

Alla domanda di ammissione al concorso, oltre alla documentazione richiesta, dovrà essere allegata l’originale della ricevuta attestante il versamento di 10,00 euro quale tassa di iscrizione al concorso, da effettuarsi tramite conto corrente postale n. 11367190 intestato ad Azienda sociosanitaria ligure 5 – La Spezia, già Asl n. 5 «Spezzino», via B. Fazio, 30 – 19121 La Spezia.

Il termine per la presentazione delle domande, corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 all’ufficio selezione del personale dell’azienda, via B. Fazio, 30 – La Spezia, tel. 0187/533519/3584/474.

