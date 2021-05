Scadenza concorsi: 16 Maggio 2021

Scadenza 16 Maggio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di novanta posti di collaboratore professionale sanitario – infermiere, categoria D, a tempo indeterminato.

In esecuzione della deliberazione n. 1965 del 9 dicembre 2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l’assunzione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di novanta collaboratori professionali sanitari – infermieri, categoria D, (codice concorso C22).

La domanda di partecipazione al suddetto concorso dovrà essere, pena l’esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica (collegandosi al sito https://aslteramo.iscrizioneconcorsi.it) entro il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

La procedura informatica per la presentazione della domanda sarà attiva a partire dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, per estratto, del bando di concorso, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24,00 del giorno di scadenza per la presentazione della domanda. Pertanto, dopo tale termine, non sarà più possibile effettuare la compilazione on-line della domanda di partecipazione e non sarà ammessa la produzione di altri titoli o documenti a corredo della domanda. Inoltre non sarà più possibile effettuare validazione delle domande compilate, rettifiche o aggiunte.

Il termine di cui sopra è perentorio e, pertanto, saranno esclusi dal concorso i candidati le cui domande non siano state inviate nei termini e secondo le modalità sopra indicate.

La compilazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 (salvo momentanee interruzioni per manutenzione del sito) da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet e dotato di un browser di navigazione tra quelli di maggiore diffusione (Chrome, SeaMonkey, Explorer, Firefox, Safari).

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al suddetto concorso, è pubblicato nel B.U.R.A. (Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo) n. 32 speciale (concorsi) del 19 febbraio 2021 ed è acquisibile nell’apposita sezione del sito web Aziendale: www.aslteramo.it (sezione: Concorsi e avvisi).

Per eventuali, ulteriori chiarimenti, gli aspiranti dovranno utilizzare unicamente il servizio di assistenza predisposto sul sito per le iscrizioni on-line al concorso.