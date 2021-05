Scadenza concorsi: 3 Giugno 2021

Scadenza 3 Giugno 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di cinque posti di assistente tecnico – geometra, categoria C, a tempo indeterminato.

È indetto concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di cinque posti di assistente tecnico categoria C – geometra. Il termine per la presentazione delle domande, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione al concorso é stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 30 del 22 marzo 2021 e potrà essere consultato sul sito dell’Azienda www.ospedalecardarelli.it nell’area concorsi, all’atto della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla U.O.C. gestione risorse umane – dell’A.O. Cardarelli in Napoli – via A. Cardarelli, 9 (e-mail: settore.concorsi@aocardarelli.it).