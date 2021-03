Scadenza concorsi: 4 Aprile 2021

Scadenza 4 Aprile 2021.

In esecuzione della deliberazione del direttore generale dell’ASP di Palermo, n. 33 del 18 gennaio 2021, si comunica che è indetto, concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di ventitré posti di dirigente psicologo di psicoterapia;

tre posti di dirigente medico di neuropsichiatria infantile;

dodici posti di dirigente biologo di patologia clinica;

un posto di dirigente medico di medicina trasfusionale;

un posto di dirigente biologo di scienza dell’alimentazione.

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata ed inviata solo in via telematica a pena di esclusione, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sul sito internet dell’Azienda (www. asppalermo.org – sezione concorsi) seguendo le relative istruzioni formulate dal sistema informatico.

Il termine di presentazione delle domande scade alle ore 23:59:59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» qualora il termine di presentazione delle domande sia festivo il termine s’intende prorogato nel successivo giorno non festivo.

Il testo integrale del bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Supplemento – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 1 del 29 gennaio 2021 ed è scaricabile dal sito internet dell’Azienda www.asppalermo.org. sezione concorsi.

Per ulteriori informazioni gli aspiranti potranno rivolgersi all’ASP Palermo presso Dipartimento Risorse umane e Sviluppo Organizzativo UOC Gestione Giuridica e Sviluppo Organizzativo UOS Acquisizione Risorse Umane dell’ASP di Palermo via Pindemonte n. 88 – 90129 Palermo – Pad 23 – tel. n. 0917033944-4152 (nei giorni di Martedì e Giovedì dalle 9,00 alle 13,00 – dalle 15,00 alle 17,00), oppure visitare la sezione concorsi del sito web aziendale: www.asppalermo.org.