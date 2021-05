Scadenza concorsi: 9 Maggio 2021

Scadenza 9 Maggio 2021.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quarantasette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, a tempo indeterminato, indetto in forma congiunta tra le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria.

In esecuzione della deliberazione n. 223 del 26 febbraio 2021, è indetto presso l’Azienda ospedaliera «Santa Maria» di Terni, concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di quarantasette posti di collaboratore amministrativo professionale, categoria D, indetto in forma congiunta tra le aziende sanitarie ed ospedaliere della Regione Umbria – azienda capofila: Azienda ospedaliera S. Maria di Terni.

Il termine per la presentazione delle domande redatte su carta semplice e corredate dei documenti prescritti, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Il testo integrale del bando, con l’indicazione dei requisiti e delle modalità di partecipazione è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. 15 del 16 marzo 2021 e sarà reperibile, unitamente allo schema della domanda ed allo schema del curriculum professionale e formativo nel sito aziendale www.aospterni.it successivamente alla pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Direzione risorse umane – dell’Azienda ospedaliera «S. Maria» di Terni – via Tristano di Joannuccio – 05100 Terni (tel. 0744/205323) nei seguenti orari:

dalle ore 10,00 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì ed il martedì e il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,30.