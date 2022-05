Grande successo in Sicilia per l’iniziativa “Screening di primavera” promossa dall’Assessorato regionale della Salute nell’ambito del protocollo d’intesa con Lions Club International, coordinato dal Servizio 1 – Screening oncologici dell’Assessorato e dall’Ufficio speciale Comunicazione, e realizzato dalle Aziende sanitarie provinciali- e dai volontari di Lions distretto 108Yb.

Numerosi i cittadini che hanno risposto all’appello alla prevenzione lanciato dall’Assessorato regionale alla salute e dal Lions Club International.

Le Asp e le Aziende Ospedaliere hanno assicurato una lunga lista di prestazioni, tutte gratuite e con accesso diretto: screening del cervicocarcinoma (Pap Test o Hpv test per donne di età compresa tra 25 e 64 anni di età), screening del tumore del colon retto (distribuzione del Sof Test), vaccinazione anti Covid-19 (prima, seconda o dose booster).

Soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa ha espresso l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza: “Prevenzione e promozione della salute sono alcuni fra gli obiettivi prioritari dell’attività dell’Assessorato per la Salute – ha detto Razza – Questa occasione è la verifica che l’efficacia del sistema di prevenzione passa dalla condivisione di iniziative in un contesto di competenze precisamente definite. In quest’ottica, in particolare, cardine della prevenzione è lo screening, una strategia sanitaria che permette di scoprire un’eventuale malattia nelle sue fasi iniziali consentendo la tempestiva presa in carico della patologia, con la conseguente riduzione della mortalità e dei costi per il Servizio sanitario nazionale e per la società”.

L’Azienda Cannizzaro, in collaborazione con il Comune di Acicastello ha effettuato:

N. 23 test HPV, 24 screening diabete, 33 ecografie tiroide, 17 mammografie, 20 visite cardiologiche, un incontro di educazione sanitaria per l’adesione a screening Asp e corretti stili di vita per contrastare l’insorgenza di patologie oncologiche. Partecipazione di circa 200 cittadini, con tre conferenze e distribuzione di materiale informativo.

Asp Palermo: Sono state oltre cento in 4 ore di attività le prestazioni erogate a bordo dei camper dell’Azienda sanitaria provinciale che ha anche somministrato 12 vaccinazioni anti Covid-19, di cui 6 domiciliari ad utenti non trasportabili. Il maggiore afflusso si è registrato nell’ambulatorio mobile per lo screening delle malattie infettive sessualmente trasmissibili. Sono stati 27 i prelievi ematici effettuati per HIV, Epatite e Sifilide, mentre 12 i Sof Test distribuiti per la ricerca del sangue occulto nelle feci, 18 le mammografie prenotate nei centri dell’Asp di Palermo e 17 gli esami (HPV Test) del cervicocarcinoma. Somministrati in un’apposita postazione anche 5 tamponi antigenici per lo screening del Covid-19. Lo sportello amministrativo ha lavorato intensamente nel rilascio di Green Pass e certificati di esenzione ticket per reddito.

Asp Ragusa: 80 screening per glicemia, 18 screening del tumore del colon retto, 15 pap test e 16 screening oncologici per tumori della mammella.

Asp Agrigento:

Agrigento: n. 15 prenotazioni ginecologiche e n. 30 prenotazioni per prevenzione oncologica), screening diabetologico con l’effettuazione del test rapido della glicemia (n. 40), visita senologica (n. 19), screening oculistico (n.50), promozione della vaccinazione in gravidanza, promozione di stili corretti di vita ed alimentari.

Ribera sono stati eseguiti: 110 screening gratuiti diabetologici ed attuata azione di promozione degli screening oncologici e di sensibilizzazione della popolazione attraverso la consegna di materiale divulgativo

Campobello: è stato organizzato un punto informativo riguardo alla prevenzione oncologica e cardiovascolare con promozione di stili di vita corretti, dell’attività fisica, distribuzione di brochure e misurazione di alcuni parametri. Oltre 100 cittadini si sono accostati ed hanno usufruito del servizio.

Menfi: Svolte analoghe attività di promozione di screening oncologici e non con distribuzione di brochure e sensibilizzazione a stili corretti di vita. Effettuati n. 130 test per rilevazione glicemia.

Asp Trapani

Trapani 25 esami prenotati; Marsala 23 esami prenotati; Alcamo 24 esami prenotati tra mammografie provette colon, pap test e Hpv test. Inoltre, sono state distribuite centinaia di brochure informative anche a Castelvetrano.