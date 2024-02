SPECIAL VIDEO | Il Damage Control Orthopaedics nella traumatologia della mano e del polso

I traumi ad alta complessità (damage control) causati dai sempre più frequenti infortuni lavorativi, ma ancor più dagli incidenti stradali, hanno fatto sì che la branca della traumatologia superasse numericamente l’ortopedia.

Molti Ospedali sono diventati Trauma Center seguendo l’esempio della scuola americana che per prima ha iniziato l’approccio e la gestione in emergenza-urgenza dove, con priorità d’azione e protocolli studiati appositamente fanno sì che prima venga il salvataggio della vita del paziente, in unione al salvataggio dell’arto o degli arti coinvolti. Il tutto gestito da un pool organizzativo che deve dimostrarsi una macchina perfetta.

Cercheremo di capire se questa perfezione esiste o se alcune modifiche devono essere fatte per migliorare la gestione chirurgico-interventistica di tutti i segmenti ossei coinvolti nel paziente politraumatizzato, nessuno escluso. E l’arto superiore, con mano, polso e tegumenti, con la sua vitale importanza per la vita di relazione dell’uomo, non deve passare in secondo piano.

Questa giornata sul Damage Control è dedicata a tutti i Colleghi ortopedici che trattano i grandi traumi muscolo-scheletrici, ai giovani medici, ortopedici-traumatologi, medici di medicina d’urgenza, fisiatri, fisioterapisti, infermieri di sala operatoria che si trovano di fronte ad un paziente da trattare, in urgenza per salvare la vita, i grandi segmenti ossei, le mani e i polsi e in differita per il processo riabilitativo e rieducativo alla funzione.

Traumatologia della mano e del polso, l’azione dei trauma center. Intervista al dott. Urso