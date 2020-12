Terapia malattie dermatologiche, intervista alla dott.ssa Iole Campo

Video

Ci sono importanti novità, ormai consolidate anche in campo pediatrico, per la cura della dermatite atopica, una patologia trasversale a tutte le età che colpisce circa il 5% della popolazione e compromette fortemente la qualità di vita dei pazienti. Se ne è parlato a Ragusa, il 14 novembre 2020 nell’ambito del Congresso organizzato da AV Eventi e Formazione e voluto dal dott. Gianpiero Castelli (responsabile UOS Dermatologia e Venereologia dell’Ospedale “Rizza” di Siracusa e responsabile del centro prescrittore dei farmaci biologici per le malattie della pelle come psoriasi e dermatite atopica.

Un vero e proprio successo il Congresso CReI Sicilia svoltosi il 23 e 24 ottobre 2020 al Capo Peloro Hotel di Messina su iniziativa del dott. Aldo Molica Colella e con l’organizzazione di AV Eventi e Formazione. Una versione speciale dettata dai protocolli anti Covid, ma caratterizzata da relazioni puntuali svolte da eccellenti relatori collegati in video conferenza da tutta Italia. Tanti i temi trattati nel corso del congresso che abbiamo sintetizzato nell’intervista in diretta realizzata dal direttore di Medicalive Salvo Falcone al dott. Aldo Molica Colella, responsabile unità operativa di reumatologia dell’Ospedale Papardo di Messina e responsabile editoriale del CREI. Una prestigiosa e qualificata occasione per favorire un confronto tra reumatologi per potere evidenziare le problematiche che affliggono i pazienti. Tra gli appelli lanciati, il rilancio e il potenziamento dei servizi di telemedicina.

Si parlerà soprattutto della real life in reumatologia al Congresso CReI Sicilia in programma il 23 e 24 ottobre 2020 al Capo Peloro Hotel di Messina su iniziativa del dott. Aldo Molica Colella e con l’organizzazione di AV Eventi e Formazione. Tutti i temi che saranno trattati nel corso delle due giorni, sono stati anticipati nell’intervista realizzata dal direttore di Medicalive Salvo Falcone al dott. Aldo Molica Colella, responsabile unità operativa di reumatologia dell’Ospedale Papardo di Messina e responsabile editoriale del CREI.

