Trattare le malattie della pelle in età pediatrica: ne abbiamo parlato con il dott. Giuseppe Arcidiacono, segretario della FIMP di Ragusa. L’integrità della pelle è estremamente importante per via degli importanti compiti a cui assolve. Lo stato di idratazione e nutrizione, inoltre, influenza molto la cute, senonché sono innumerevoli le patologie che presentano nel quadro clinico anche manifestazioni visibili a livello cutaneo.

Le malattie della pelle più comuni in età pediatrica sono sicuramente la dermatite atopica, le dermatiti da contatto, le patologie cutanee infettive, come molluschi contagiosi, verruche volgari e micosi. Altri frequenti motivi di visita dermatologica sono il controllo dei nevi e delle lesioni cutanee a rischio, il prurito e le alopecie.