Ucraina, Appello della Società Neurologica Italiana (SIN)

“Dal 1907 – aggiunge – la Società Neurologica Italiana lavora per sviluppare una rete internazionale che coinvolga operatori sanitari e scienziati ucraini e russi nell’interesse dei pazienti affetti da malattie neurologiche. I pazienti neurologici sono fragili e necessitano di trattamenti continui e costosi e la guerra in Ucraina comprometterà la cura di questi pazienti. Ciò provocherà un maggior onere per la popolazione civile, per le famiglie ed inevitabilmente crescerà anche il numero di morti. Come medici e scienziati, siamo neutrali e apolitici e la nostra missione è di sostenere i nostri pazienti e i nostri colleghi nella lotta contro le malattie neurologiche. Come affermava Gino Strada: “La guerra, come le malattie mortali, si deve prevenire e curare. La violenza non è la medicina giusta: non cura la malattia, uccide il malato”. A nome della Società Neurologica Italiana – conclude Alfredo Berardelli – vi chiediamo di prendere in considerazione la possibilità di contribuire all’UNHCR e all’ICRC, che forniscono soccorso per l’assistenza delle vittime civili e dei rifugiati nella regione”