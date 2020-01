Article Name

Vaccino contro il colesterolo. In Gb iniziano i test

Description

In Gb iniziano i test per il vaccino contro il colesterolo. Il Ministro Salute ha l'obiettivo di salvare 30 mila vite in 10 anni grazie al vaccino contro il colesterolo. Il governo britannico darà il via quest'anno ad una grande sperimentazione di un nuovo farmaco contro il colesterolo che dai primi test sembra essere in grado di dimezzare il valore di quello 'cattivo' anche nelle persone su cui non funzionano le statine con appena due iniezioni l'anno, motivo per cui viene definito 'vaccino'. Le prime 40mila persone, spiega la Bbc, verranno trattate quest'anno grazie ad un accordo firmato tra il National Health System (Nhs) e l'azienda Novartis.

Author

Redazione Medicalive Magazine