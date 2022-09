L’evento, per i suoi numeri, assume le caratteristiche di un congresso regionale a tutti gli effetti.

“Da parte sua – afferma il dott. Castelli a capo di un centro di eccellenza della salute pubblica in Sicilia – il dermatologo sta sempre più utilizzando strategie terapeutiche che non si fermano solo alla superficie cutanea, ma investono la persona nella sua totalità. Le patologie che più rispondono a queste caratteristiche sono proprio le malattie dermatologiche immunitarie, dove i nuovi scenari di governance impongono continui cambiamenti di passo. Sono le malattie infiammatorie cutanee croniche, le MICC, quelle in cui diventa fondamentale una strategia di collaborazione tra il dermatologo ospedaliero e quello territoriale, sia nell’ambito pubblico che privato, in una rete di sinergie con il medico di medicina generale e con gli altri specialisti. Il presente delle malattie dermatologiche immunitarie è quindi ricco di novità terapeutiche e gestionali, ma in futuro sempre più ravvicinato fa comprendere come bisognerà rapportarsi a quelle che si imporranno come nuove esigenze e nuove necessità. E va fatto anche un lavoro di squadra tra le nuove e le vecchie generazioni, per costruire insieme il futuro, senza aspettare che il progresso colga tutti impreparati. In questa alleanza generazionale e professionale – prosegue il dott. Castelli – il ruolo centrale spetta sempre all’ammalato, al singolo ammalato, intorno al quale va costruita la dermatologia personalizzata di un presente che ha già il futuro dentro di se”.